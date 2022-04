Ontario Northland : rencontre infructueuse pour les maires

Prenez note que cet article publié en 2012 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les maires du Nord de la province ne sont pas rassurés, à la suite d'une rencontre avec Infrastructure Ontario, au sujet de la privatisation d'Ontario Northland. À leur sortie de la réunion, mardi, ils n'en savaient toujours pas plus sur le plan du gouvernement pour la vente des différentes divisions de la commission de transport. Ils espéraient pourtant que cette rencontre lèverait le voile sur le projet de la province.

On fait aussi de l’information en format collation.





Le maire d'Iroquois Falls, Gilles Forget, se dit très déçu, mais surtout inquiet.

« Nous voyons qu'ils n'ont aucun plan. J'ai demandé s'il y avait de l'intérêt aussi pour les trains de passagers, puis l'on m'a dit que non. Donc, ça semble garantie que cette partie n'existera plus » — Une citation de Gilles Forget

Les maires craignent ainsi que les portions qui ne suscitent pas d'intérêt chez les acheteurs soient tout simplement abandonnées par la province.

Une quinzaine de groupes souhaiteraient acquérir certaines divisions d'Ontario Northland, selon ce qu'ont appris les maires. La province n'aurait cependant pas encore évalué le sérieux de leur offre, ni même communiqué avec eux.

Par ailleurs, les maires du Nord veulent toujours que les industries et les municipalités de la région soient représentées dans le processus de vente. Cette demande n'a pas non plus été approuvée pour le moment.

Une autre rencontre est prévue le 6 juin, en compagnie du ministre du Développement du Nord et des Mines, Rick Bartolucci.