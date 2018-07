Cette nouvelle gare intermodale pourra à la fois accueillir les passagers du train, mais aussi les croisiéristes, qui sont de plus en plus nombreux dans la baie de Gaspé. L'immeuble multifonctionnel regrouperait tous les organismes touristiques en un seul endroit.

Le maire de Gaspé, François Roussy, est optimiste et rappelle que ce projet s'inscrit dans le développement du tourisme de croisière.

Gaspé, indique le maire, travaille sur ce dossier avec deux partenaires majeurs, soit le ministère du Tourisme et Développement économique Canada dans le développement des croisières. « La bonne nouvelle, c'est que ce sont des enveloppes qui sont réservées, et jusqu'à présent les nouvelles sont bonnes. On attendait justement l'adoption du règlement d'emprunt », poursuit François Roussy.

La Ville croit être en mesure d'obtenir l'aide financière des deux ordres de gouvernements afin de couvrir 80 % de l'investissement.

Le principal utilisateur de cette gare intermodale serait Via Rail. Même si le train de passagers ne circule plus depuis décembre à cause de l'état lamentable du tronçon Matapédia/Gaspé, la Ville souhaite quand même que la construction de la gare soit lancée au printemps.

La gare de Gaspé a été ravagée par un incendie criminel il y a un an et demi.

D'après un reportage de Bruno Lelièvre