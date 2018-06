Selon l'agence Reuters, Alain Rosenberg, qui est l'une des têtes dirigeantes du mouvement religieux français, a quant à lui écopé de deux ans de prison avec sursis et d'une amende de 30 000 euros (près de 40 000 $). Trois autres responsables du mouvement ont aussi écopé de deux années de prison avec sursis.

Ces condamnations judiciaires importantes sont un revers de taille pour ce mouvement religieux américain dépeint par les pouvoirs publics français et plusieurs organismes comme une secte aux activités dangereuses.

13 ans de procédures judiciaires

Cette saga judiciaire a commencé entre 1997 et 1999 après que cinq personnes eurent porté plainte contre l'Église de scientologie pour avoir été dépouillées par le mouvement religieux, qui a plus tard indemnisé les plaignants.

Des jugements attendus en France dans d'autres causes impliquant la scientologie pourraient conduire à l'interdiction, voire à la dissolution de cette organisation religieuse en France, a expliqué l'avocat des plaignants, Me Olivier Morice, à l'agence Reuters.

L'Église de scientologie a de son côté indiqué qu'elle allait porter la cause devant un tribunal de cassation.

L'Église de scientologie, qui se présente comme une nouvelle religion, a été créée en 1954 par l'auteur de science-fiction L. Ron Hubbard. Contestée dans plusieurs pays, où elle est considérée comme une secte, la scientologie revendique actuellement plus de 12 millions d'adeptes répartis dans 150 pays, dont le Canada.



L'organisme Info-Secte remet en doute ces chiffres, affirmant que la scientologie gonflerait artificiellement le nombre de ses membres pour se donner une image plus importante.



D'après Mike Kropveld, directeur général d'Info-Secte, le mouvement ne compterait en réalité pas plus de 25 000 membres permanents aux États-Unis et à peine quelques milliers au Canada.



L'Église de scientologie est présente dans les 10 provinces canadiennes, dont le Québec, où elle est officiellement reconnue comme une religion.



Lors du recensement canadien, en 2001, qui comportait des questions sur les croyances religieuses, seulement 1525 personnes au pays se sont déclarées scientologistes.