Le western à l'honneur à St-Tite

Le village de St-Tite en Mauricie présente cette année la 44e édition du plus important festival western de l'est du Canada. Cowboys de ville et de campagne se rencontrent, l'espace d'un festival, pour partager leur amour des chevaux et des grands espaces.

Bien qu'il se déroule dans une petite localité d'à peine 4000 habitants, le Festival western de St-Tite est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de chevaux, de culture western et de musique country. Il est l'un des événements populaires les plus courus au Québec.

Des débuts modestes

St-Tite était considéré dans les années 1960 comme la capitale provinciale du cuir. Le village regroupait alors 11 industries oeuvrant dans fabrication de bottes de cowboy, sacoches, vêtements en cuir, etc. L'intérêt de la population pour la culture western allait se traduire en 1967 par la présentation d'un premier rodéo auquel environ 6000 personnes ont assisté.

Cet événement a donné naissance au premier Festival western de St-Tite, dont la popularité n'a cessé de croître. On estime qu'en 2010, au-delà de 650 000 visiteurs ont assisté au Festival western de St-Tite, engendrant des retombées de plus de 30 millions et la création de nombreux emplois. La tenue d'un événement d'une telle envergure dans une toute petite localité ne serait possible sans l'implication remarquable de la population et la contribution de nombreux bénévoles.

Un festival pour tous les goûts

Le succès du Festival de St-Tite tient sans contredit dans le caractère familial de l'événement et au fait que de nombreuses facettes de la culture western et country y sont à l'honneur.

Le festival accueille, comme il se doit, plusieurs compétitions équestres (dressage, vitesse, habileté, traction), ainsi qu'un volet de la prestigieuse Coupe Canada de rodéo. Les visiteurs peuvent assister au grand plus grand défilé à traction animale au Canada, visiter l'exposition agroalimentaire et artisanale, participer à des mariages country, prendre part au grand bal country ou à l'une des nombreuses soirées dansantes.

Depuis 9 ans, on y présente le concours Prix Étoiles Galaxie, un événement consacré aux artistes de la relève de la scène country et western au Canada. Au fil des ans, le festival s'est aussi démarqué en recevant plusieurs grandes vedettes de la musique populaire et country, dont Céline Dion et le regretté Johnny Cash. Cette année, les vedettes américaines Big and Rich, Gretchen Wilson ainsi que le québécois Roch Voisine monteront sur les planches des Grandes estrades à St-Tite.