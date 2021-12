Vente d’Énergie atomique du Canada: l'Ontario et les employés s'inquiètent

De son côté, le gouvernement McGuinty laisse entendre que la transaction pourrait faire grimper la facture d'électricité des Ontariens.

15 millions $

Le gouvernement canadien a confirmé mercredi la vente de la société d'État (EACL) à la firme SNC-Lavalin, pour la somme de 15 millions de dollars.

Cette acquisition devrait se conclure en octobre, sous réserve du respect de certaines conditions, dont la conformité à la Loi sur la concurrence et l'obtention de certaines approbations administratives.

SNC-Lavalin (TSX:SNC) constituait la seule entreprise intéressée à reprendre EACL aux conditions imposées par le gouvernement fédéral.

Pertes d'emplois

Selon le syndicat qui représente les ingénieurs et autres professionnels d'EACL, la transaction va entraîner une réduction de 40 % des effectifs.

Selon le syndicat, la plupart seraient des employés de bureau et de laboratoire à Mississauga, en banlieue de Toronto.

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Joe Oliver, rétorque que l'entente protège 1200 emplois.

Hausse des tarifs en Ontario

De son côté, le ministre ontarien de l'Énergie, Brad Duguid, craint que le fédéral refuse désormais d'absorber tout dépassement de coûts, lors de la rénovation et de la construction de réacteurs nucléaires d'EACL.

Cela pourrait faire grimper la facture d'électricité des Ontariens, selon le ministre Duguid, alors que la province possède un parc vieillissant de réacteurs d'EACL et projette de construire deux nouveaux réacteurs.

Dans le passé, la construction et la rénovation des réacteurs de technologie CANDU ont coûté des millions de plus que prévu.

M. Duguid accuse Ottawa de laisser tomber les Ontariens, alors que le fédéral a aidé financièrement Terre-Neuve-et-Labrador notamment pour des projets électriques.

Chronique d'une vente annoncée

L'idée de privatiser Énergie atomique n'est pas nouvelle. En mai 2009, le gouvernement canadien avait annoncé son intention de restructurer l'agence et d'en privatiser une partie, disant vouloir ainsi augmenter les ventes de réacteurs nucléaires CANDU et limiter ses pertes.

La société d'État a reçu des milliards de dollars d'aide gouvernementale, en plus de subir d'importants dépassements de coûts pour plusieurs projets au cours des dernières années.

Énergie atomique du Canada fournit des technologies et des services nucléaires à des compagnies d'électricité du monde entier.



Fondée en 1911, SNC-Lavalin s'inscrit parmi l'un des plus grands groupes d'ingénierie et de construction au monde, et représente un acteur majeur en matière de propriété d'infrastructures ainsi que de services d'exploitation et d'entretien. L'entreprise possède des bureaux dans plus de 35 pays et travaille actuellement dans une centaine de pays.