Des audiences nucléaires avec la centrale de Fukushima en arrière-plan

Le gouvernement de l'Ontario veut construire deux nouveaux réacteurs à Darlington, une centrale située à 70 kilomètres à l'est de Toronto. Selon les prévisions, ces réacteurs commenceraient à produire de l'électricité dès 2018.

Au cours des trois prochaines semaines, une commission de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale entendra les présentations des partisans et des adversaires du projet.

L'exemple de Fukushima

De la fumée grise émane du réacteur 3 de la centrale nucléaire Fukushima le 21 mars 2011 Photo : AFP

Les opposants entendent se servir de l'exemple de la centrale japonaise de Fukushima, endommagée à la suite du tremblement de terre et du tsunami du 11 mars.

En l'absence d'électricité depuis le séisme et le tsunami, des centaines d'employés ont arrosé les réacteurs et les piscines où est stocké le combustible usagé pour éviter des rejets massifs d'éléments radioactifs. Des tonnes d'eau ont aussi été larguées par hélicoptère. Les six réacteurs de la centrale ont finalement été raccordés au réseau électrique lundi matin, selon les autorités japonaises.

Des experts et des sceptiques

La semaine dernière, des représentants de l'industrie nucléaire canadienne se sont faits rassurants: ils ont déclaré que le scénario japonais a peu de chance de se produire en Ontario, car les centrales nucléaires de la province la plus populeuse du Canada sont situées dans des zones où les risques de tremblements de terre sont faibles.

Mais le président du groupe environnementaliste Lake Ontario Waterkeeper, Mark Mattson, ne comprend pas l'entêtement de l'Ontario à construire de nouveaux réacteurs au moment où le monde prend conscience des dangers du nucléaire. Son groupe exprimera son désaccord avec le projet de Darlington, même s'il ne croit pas à l'indépendance des trois membres de la commission d'évaluation, car il les juge trop proches de l'industrie nucléaire.

Ces accusations sont rejetées par la porte-parole de l'agence, Lucille Jamault, qui mentionne que les échanges de tous les participants sont mis en ligne afin d'informer le public.

Des dés pipés?

Le processus qui s'amorce semble peu important aux yeux du gouvernement de l'Ontario, qui a déjà annoncé que le projet ira de l'avant, peu importe les conclusions des audiences.

L'économiste de l'environnement, Philippe Crabbé, croit qu'une telle attitude peut se retourner contre le gouvernement. Il souligne que la tenue d'une évaluation environnementale est importante parce qu'elle produit des informations disponibles pour le public: « Le gouvernement devient responsable devant le public et peut payer la note lors des prochaines élections s'il prend une mauvaise décision. »