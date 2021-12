Les centrales nucléaires canadiennes doivent réexaminer leur système de sécurité

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'agence fédérale a envoyé une lettre à ce sujet jeudi aux sociétés ontariennes Ontario Power Generation (centrales de Pickering et de Darlington) et Bruce Power (centrale de Kincardine), ainsi qu'à Hydro-Québec (centrale de Gentilly-2) et à Énergie Nouveau-Brunswick (centrale de Point Lepreau).

La missive presse ces exploitants de se pencher particulièrement sur « les risques externes, tels que les séismes, les inondations, les incendies et les conditions atmosphériques extrêmes ».

La Commission canadienne de sûreté nucléaire leur demande de lui soumettre un rapport d'ici le 1er avril et de compléter l'examen de leurs installations et pratiques d'urgence d'ici le 29 avril.

Les exploitants OPG et Bruce Power ont affirmé jusqu'à maintenant que leurs centrales étaient équipées d'un système relais d'urgence au diesel, en cas de tremblement de terre.

Les analystes ajoutent que l'activité sismique est très faible en Ontario.

Brad Duguid

Nouveaux réacteurs en Ontario

De son côté, le ministre ontarien de l'Énergie, Brad Duguid, demande au fédéral de tenir compte des leçons tirées au Japon dans l'évaluation environnementale du projet de nouveaux réacteurs à la centrale de Darlington, à l'est de Toronto.

Des audiences publiques débutent à ce sujet lundi.

Le gouvernement ontarien maintient toutefois son intention de construire au moins deux nouveaux réacteurs d'ici une dizaine d'années, malgré les protestations des environnementalistes.