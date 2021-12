True North Plywood de Cochrane rachetée par un groupe d’investisseurs et d'employés

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les entreprises propriétaires de True North Plywood à Cochrane acceptent l'offre de rachat de l'usine par un comité d'investisseurs et d'employés.

Les 200 employés mis à pied de l'usine de panneaux de contre-plaqués sont soulagés de la tournure des événements.

Les propriétaires, Kruger et Norbord, envisageaient aussi l'embauche d'un liquidateur pour démanteler l'usine et déménager ses activités en Afrique.

Le porte-parole du comité d'investisseurs et d'employés, Gilles Malette, confirme que l'offre pour déménager l'usine en Afrique était plus élevée que celle de son groupe. Mais il croit que Kruger et Norbord préféraient voir l'usine continuer à opérer plutôt qu'être démantelée.

Les dirigeants du comité espèrent reprendre les activités au mois d'août.