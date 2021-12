Des groupes de santé veulent un meilleur contrôle des boissons énergisantes auprès des jeunes

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le lobby vise non seulement les produits vendus en épicerie et au dépanneur, mais aussi les boissons énergisantes qui contiennent de l'alcool, vendues dans certaines succursales de la LCBO.

Vente interdite dans les écoles

Les écoles ontariennes ne pourront plus vendre les boissons énergisantes à compter de septembre. Mais les services de santé publique font remarquer que les élèves pourront continuer à en apporter dans leur goûter.

Mélanie Chénard, diététiste au Service de santé publique du district de Sudbury, explique que les intervenants en santé sont particulièrement inquiets de la quantité de caféine qui se trouve dans ses boissons.

Une boisson énergisante de 250 millilitres contient en moyenne 80 millilitres de caféine, deux fois plus qu'une boisson gazeuse.

L'apport quotidien chez les 10 à 12 ans ne devrait pas dépasser les 85 millilitres.

Les boissons alcoolisées

De son côté, l'Association médicale canadienne est préoccupée par les boissons énergisantes alcoolisées vendues à la LCBO.

Selon Santé Canada, ces boissons sont légales en autant que la caféine qu'elles contiennent est un produit dérivé d'une source naturelle. Cela inclut donc le guarana, une plante de l'Amérique du Sud qui contient le plus haut taux de caféine au monde.

Le Dr Jean-Bernard Trudeau de l'AMC estime que lorsqu'un produit est naturel, moins de questions sont posées, malgré le fait que des problèmes demeurent possibles.

Les groupes en santé demandent à Ottawa et aux provinces de se montrer plus sévères avec l'industrie au sujet des mises en garde et l'étiquetage des produits.