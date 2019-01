Une marche en l'honneur des femmes à Winnipeg

La marche revêtira une signification particulière cette année. Le comité de femmes organisateur de l'événement entend ramener sur le devant de la scène un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement. Un juge du Manitoba, Robert Dewar, est critiqué pour la décision qu'il a rendue dans une affaire d'agression sexuelle. Il a imposé une peine de prison de deux ans avec sursis à un homme, jugeant que la façon de s'habiller de la victime avait contribué à attirer l'agresseur.

« Nous rappellerons à la marche que la décision du juge n'était pas correcte et qu'elle était sexiste. Beaucoup de monde dans la société pense encore que si une femme se fait violer, c'est de sa faute », s'insurge Sarah Granke, membre du collectif féministe FemREV.

Droit de vote des femmes au Manitoba

Il n'y a toutefois pas que les marcheurs qui ont une opinion sur la signification de cette journée. Le premier ministre, Greg Selinger, se souvient que le Manitoba a été la première province au Canada à accorder le droit de vote aux femmes, en 1916.

Les trois chefs des principaux partis politiques de la province ont d'ailleurs cité cette victoire comme la plus grande du mouvement féministe au cours du dernier siècle.

Ils affichent cependant de légères divergences sur le progrès le plus pressant à réaliser. Greg Selinger parle d'un plus grand respect envers les femmes et d'une égalité dans toutes les sphères de la société. Quant au chef des conservateurs, Hugh McFadyen, et à celui des libéraux, Jon Gerrard, ils s'entendent sur la nécessité de voir plus de femmes en politique. Les femmes amènent un point de vue différent de celui des hommes, selon M. McFadyen.

Ces chefs de parti ne se considèrent pas pour autant féministes. Greg Selinger croit en l'égalité des personnes, précise-t-il. « Ce n'est pas le mot exactement, le mot féminisme ou pas. Ce qui est très important, c'est l'action », indique pour sa part Jon Gerrard.

Toutefois, si le mouvement féministe se définit comme réclamant l'égalité entre l'homme et la femme, Hugh McFadyen se considère alors comme féministe, dit-il.