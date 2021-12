Les centres de santé communautaire à l’heure des dossiers de santé électronique

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les centres de santé communautaire de l'Ontario vont bientôt profiter d'un système de gestion électronique des dossiers médicaux de leurs patients. Selon l'agence Cybersanté, il s'agit d'un système informatique ultramoderne, bilingue qui s'adapte mieux aux besoins de ces établissements qui desservent plus de 110 communautés réparties dans toute la province.

Il sera utilisé par 600 médecins et infirmiers ainsi que 2500 autres fournisseurs de soins de santé (travailleurs sociaux, diététistes et éducateurs spécialisés en diabète). La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Deb Matthews, affirme que ces professionnels gagneront en efficacité.

« Ils seront en mesure de prodiguer plus de soins préventifs et de mieux gérer les maladies chroniques complexes. », croit la ministre.

De son côté, le président-directeur général de Cybersanté, Greg Reed souligne que les centres de santé communautaires seront mieux outillés pour répondre aux priorités et aux objectifs de l'agence provinciale.

Appel d'offres

La province lance un appel d'offres pour choisir le fournisseur du système informatique qui sera progressivement mis en place dès cet automne. Le processus d'informatisation est présenté comme l'un des plus importants au pays. Il sera complété dans deux ans.

L'objectif de la province est d'informatiser tous les dossiers de santé d'ici 2015. Actuellement, seuls 40 % des Ontariens ont un dossier de santé électronique.