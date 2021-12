Cellulaire au volant : mésentente sur le nombre de mises à pied à la CTT

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le président du syndicat des chauffeurs affirme qu'une cinquantaine d'employés ont perdu leur emploi de cette façon. Bob Kinnear ajoute que certains des chauffeurs mis à pied étaient en pause.

La CTT remet en question les nombres avancés par le syndicat et dit que, dans la plupart des cas de discipline, les employés sont suspendus et non pas licenciés.

Par ailleurs, la CTT interdit à ses employés d'utiliser leur téléphone durant leur pause s'ils sont à bord de leur véhicule.