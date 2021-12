Cercle de feu : Les Autochtones de Marten Falls veulent leur part du gâteau

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Dans le Grand Nord de l'Ontario, les Autochtones de la Première Nation de Marten Falls maintiennent leur blocage sur une piste d'atterrissage utilisée par des compagnies minières. Ils ont entamé une manifestation pacifique et installé un campement sur place afin de forcer les entreprises du Cercle de feu à respecter leurs terres ancestrales.

Certains manifestants ont fait six heures de motoneige pour se rendre sur la piste d'atterrissage glacée aménagée sur le lac Koper. Menés par leur chef, Elliah Moonias, ils réclament la fermeture d'un camp de prospecteurs non autorisé et l'arrêt des forages.

Le chef Moonias estime que les retombées économiques de l'exploitation minière sont insuffisantes dans sa communauté. Il ne s'oppose pas aux projets de mines dans le Cercle de feu, bien au contraire, mais il veut que les Autochtones en retirent des avantages. Il réclame une route qui passe par Marten Falls, des emplois qualifiés et une part des bénéfices.

La minière KWG se dit prête à intégrer les Autochtones à toute les étapes de son projet de mine de chromite. Elle a proposé récemment à plusieurs chefs d'intégrer son équipe de direction. Elle attend toujours une réponse.