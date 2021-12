Une fillette de 10 ans chante en duo avec Lady Gaga

La fillette de 10 ans vit un conte de fées depuis que son interprétation de Born this way a été mise en ligne le 16 février dernier sur le site de partage de vidéos YouTube. En quelques jours, les réseaux sociaux ont fait d'elle une vedette : sa vidéo a été vue plus de 17 millions de fois sur Internet.

Maria Aragon chante depuis l'âge de trois ans et joue du piano depuis l'âge de huit ans. En 2008, elle a commencé à télécharger ses chansons sur YouTube avec l'aide de sa soeur Rojuane.

« J'aime divertir les gens en chantant et YouTube est un outil incroyable pour me mettre en valeur. » — Une citation de Maria Aragon

Puis, un blogueur américain repère son interprétation de Born this way et achemine la vidéo à Lady Gaga, omniprésente sur les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter et Facebook.

Les commentaires de Lady Gaga à propos de Maria Aragon

Cette dernière consacre alors le talent de la petite chanteuse en 140 caractères sur Twitter. Elle déclare qu'elle n'a pu s'empêcher de pleurer en regardant Maria Aragon. « Voilà pourquoi je fais de la musique. Elle représente l'avenir », a-t-elle écrit.

Puis, la jeune chanteuse est invitée à une émission de radio de Winnipeg, à l'émission de variétés d'Ellen DeGeneres, ainsi qu'à l'émission Good Morning America. Ensuite, elle reçoit un appel de Lady Gaga. La chanteuse l'invite à chanter un duo avec elle lors d'un concert à Toronto, qui se tient jeudi soir.

Le phénomène des réseaux sociaux

Maria Aragon n'est que la plus récente d'une série de jeunes vedettes couronnées par les médias sociaux.

Justin Bieber aux American Music Awards (21 novembre 2010, Los Angeles) Photo : AP Photo/Matt Sayles

Heather Russell, une Torontoise de 12 ans, a récemment signé un contrat de disque avec le célèbre imprésario Simon Cowell, après qu'il l'a vu chanter sur YouTube. Puis, Greyson Chance, 12 ans, lancera son premier album l'automne prochain.

Charice Pempengco, une autre adolescente, a quant à elle lancé le sien l'an dernier. Enfin, Justin Bieber demeure sans doute la plus grande vedette de YouTube.

De son côté, l'agent d'artiste Gilles Paquin a observé l'émergence des jeunes vedettes sur Internet. Il estime que le défi est risqué et refuse de faire signer des contrats à des artistes mineurs.

« Ce n'est pas YouTube qui a créé le talent. De ce que j'ai vu de Maria, c'est qu'elle a un talent. C'est le média qui va être difficile pour elle, ce n'est pas la musique, parce que ça, c'est naturel pour elle. C'est très jeune pour accepter et comprendre comment intégrer ça dans sa vie. »

Pour sa part, Maria Aragon reconnaît qu'elle pourrait être reléguée aux oubliettes, mais demeure néanmoins sereine. « Je serais tout de même contente, même s'il ne me restait que mes amis, ma famille et des admirateurs », dit-elle.

Quoi qu'il en soit, Maria continuera à mettre en ligne des vidéos sur YouTube, tout en rêvant qu'un jour, elle aussi réussira à faire carrière dans la musique.