La municipalité de Rivière-des-Français aura un chien de garde

Selon son président provisoire, Gérard Carrière, il y a depuis plusieurs mois beaucoup de dissensions autour de la table du conseil. Le groupe souhaite plus de transparence de la part des élus.

« On va travailler avec tout le monde, mais on veut que les règles soient suivies, que les lois soient suivies. On veut qu'il y ait une transparence. »