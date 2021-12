Démission du conseil d’administration de la Société d'habitation de Toronto

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le président du de la Société d'habitation de Toronto, David Mitchell, et les membres du conseil d'administration démissionnent. Le maire de Toronto réclamait leur départ depuis les révélations du vérificateur de la Ville selon lesquelles la Société a octroyé des millions de dollars en contrat sans appel d'offres, dépensé 50 000 $ pour une fête de Noël et offert des manucures et des chocolats de luxe à ses employés.