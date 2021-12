La défense veut convaincre la Cour d’appel d'entendre la cause Bottineau-Kidman

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Elva Bottineau et son conjoint Norman Kidman ont écopé respectivement de 22 et de 20 ans de prison ferme en 2006 pour le meurtre non prémédité de Jeffrey Baldwin, un garçon de 5 ans.

En cour, l'avocat a fait valoir mercredi que sa cliente n'était pas assez intelligente pour avoir des intentions criminelles en négligeant l'alimentation de son petit-fils.

La défense du conjoint d'Elva Bottineau, Norman Kidman, tentera également de convaincre le juge de rouvrir le dossier cet après-midi.

Jeffrey Baldwin est mort en 2002 d'une pneumonie causée par la malnutrition et le manque d'hygiène. Le garçon de 5 ans pesait environ 10 kilos (21 livres) quand il est mort. Il vivait dans une pièce non chauffée, au milieu de ses déjections.