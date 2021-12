Mise sur pied d’un comité pour étudier la fusion des Bourses de Toronto et de Londres

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'Ontario met sur pied un comité législatif pour étudier le projet de fusion des bourses de Toronto et de Londres.

Le comité tiendra jusqu'à quatre jours d'audiences publiques en mars. Les premières consultations se tiennent mercredi à Queen's Park.

Un rapport final devra être déposé avant le 7 avril.

Entre-temps, le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario demande au ministre des Finances de faire preuve de plus de retenue dans ses commentaires concernant le dossier pour ne pas influencer les travaux du comité: « Parce que si on a un comité pour considérer une question, on doit laisser le comité faire ces devoirs », affirme le député Peter Shurman.

Dwight Duncan rétorque qu'il exprime tout haut les préoccupations des Ontariens, mais qu'il garde l'esprit ouvert à propos de la transaction.