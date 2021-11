L’Ontario refuse de donner les 150 M$ supplémentaires réclamés par Rob Ford

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le maire Rob Ford voudrait cet argent pour équilibrer le budget de la Ville. Une lettre réclamant cette somme a été envoyée par le bureau du maire au gouvernement ontarien pour la construction de routes, le transport en commun, les programmes de service de garde et les immigrants.

Mais le premier ministre Dalton McGuinty affirme que tous les gouvernements sont aux prises avec des défis financiers. Il déclare cependant que son gouvernement continuera de reprendre certains frais pour des services que le gouvernement de Mike Harris avaient transférés aux municipalités.

Rob Ford a mené sa campagne à la mairie en alléguant que Toronto avait un problème de dépenses et non de revenus. Afin de présenter un budget équilibré et d'offrir un gel de l'impôt foncier aux Torontois, il a puisé dans les réserves financière de la Ville si bien que Toronto fait face à un déficit de 774 millions en 2012.