Une prière pour les Libyens tombés sous les balles du régime Kadhafi

Jaz Gariepy, qui a participé à la cérémonie, explique qu'il s'agit d'offrir la prière traditionnelle aux victimes qui n'ont pas eu droit à des funérailles traditionnelles.

Dans la religion musulmane, lorsque les rites funéraires appropriés ne peuvent être célébrés, une prière particulière doit être prononcée afin de permettre le passage vers l'au-delà en toute dignité.

Mariam a également pris part à la prière. Elle se dit solidaire de tous les musulmans et fière que les Libyens tentent de se débarrasser de leur dictateur de façon pacifique. La jeune femme affirme que l'Occident perçoit parfois le monde musulman comme arriéré et violent. Selon elle, les Égyptiens et les Tunisens ont déjà fait la preuve que les musulmans éprouvent les mêmes aspirations à la liberté et à la démocratie.

Pour l'iman Shaik Ahmad Kutty, le plus dur commence au Moyen Orient après la chute de certains régimes autoritaires. Il explique qu'il faut maintenant trouver le moyen de bâtir des institutions démocratiques, tout en tournant la page de la théocratie. L'iman Kutty dit croire que la religion n'a pas à se mêler politique.