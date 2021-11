Vers où transporter le minerai du Cercle de feu?

Christine Kaszycki a fait cette déclaration jeudi, lors du sommet économique de la Nation Nishnawbe Aski à Thunder Bay. Jusqu'à présent, les trois plus importantes compagnies impliquées dans la région des projets différents.

Noront Resources veut construire une route jusqu'à Pickle Lake, dans le Nord-Ouest. Cliffs Natural Resources privilégie la construction d'une route jusqu'à Nakina. Enfin, KWG souhaite construire un chemin de fer jusqu'à Nakina.

« Il couvre un territoire de plus de 5000 km2. Il est à 500 kilomètres au nord de Thunder Bay. Le point central de ce cercle est le lac McFauld, situé à mi-chemin entre Attawapiskat, sur la côte ouest de la baie James, et la Première Nation Webequie, située à la hauteur de Greenstone. Les minières y ont découvert du cuivre, du nickel, mais aussi ce qui semble être le plus important gisement mondial de chromite, un métal utilisé pour produire de l'acier inoxydable. »