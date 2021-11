La flambée du prix de l’essence menace la reprise économique

Le ministre des Finances, Dwight Duncan est formel: « Lorsque les prix de l'essence augmentent, les revenus de la province diminuent. »

M. Duncan explique que les consommateurs sont réticents à dépenser en raison de la hausse du prix des biens et services. De plus, les exportateurs ontariens ont plus de difficulté à transporter et à écouler leurs produits.

L'augmentation des recettes que la province tire de la taxe de vente sur l'essence compte alors très peu.

La position des conservateurs

Le Parti progressiste-conservateur affirme que l'augmentation du prix de l'essence est un coup dur pour les familles ontariennes qui souffrent déjà. Mais l'opposition officielle partage l'avis du gouvernement sur l'inutilité de contrôler les prix du carburant.

La Libye, mais après?

Les tensions actuelles en Libye expliquent les fluctuations du marché, qui s'adonne à de fortes spéculations.

Mais l'économiste indépendant Donald Rumbald prévient que le pire est peut-être à venir. Il juge que la chute du colonel Khadafi est probable et signifierait la reprise de la production pétrolière en Libye: « Le danger c'est ce qui arrive en Arabie Saoudite où la production [de pétrole] est beaucoup plus importante. »