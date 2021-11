L'Ontario donne le feu vert à 40 projets dans le secteur des énergies renouvelables.

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Cela signifie que 200 nouvelles éoliennes seront érigées et qu'un million de panneaux solaires supplémentaires seront installés dans la province.

Le ministre de l'Énergie, Brad Duguid, insiste sur la création des 7000 emplois directs et indirects et sur les bénéfices économiques et environnementaux de ces nouveaux projets.

Mais l'opposition conservatrice dénonce ces contrats subventionnés, qui, selon elle, feront augmenter les factures d'électricité des Ontariens.

Le député Peter Shurman dénonce l'approche du gouvernement qu'il qualifie d'expérimentale et il insiste sur les coûts importants pour les familles de l'Ontario.

Une fois en activité, les 40 projets approuvés jeudi produiront annuellement 872 kWh d'électricité, ce qui équivaut à la consommation de 200 000 résidences.

Moins de 5 % de l'énergie produite en Ontario provient des industries solaires et éoliennes. Cette proportion devrait passer à 10 % d'ici 20 ans, selon les prévisions du gouvernement.

L'investissement du gouvernement a également une saveur politique: un des plus gros contrats d'énergie éolienne annoncé jeudi est octroyé dans la circonscription du chef conservateur Tim Hudak, qui s'oppose au projet.