L’Ontario a versé plus de 5 millions de $ en prime à 53 hôpitaux, malgré l'attente prolongée

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'Ontario a versé plus de cinq millions de dollars en prime à une cinquantaine d'hôpitaux qui ont traité plus de patients que l'an dernier. Mais les temps d'attente publiés sur le site Internet du ministère de la Santé indiquent que la vaste majorité de ces hôpitaux sont loin des cibles provinciales en matière de temps d'attente.

Seuls neuf des 53 hôpitaux qui ont reçu des primes dans le cadre du Programme de financement axé sur les résultats atteignent les objectifs de temps d'attente.

Le vice-président du groupe de travail sur le Programme et médecin-chef de l'hôpital Sunnybrook, Keith Rose, précise que les données utilisées pour calculer les bonis sont différentes de celles présentées sur le site Internet du ministère de la Santé. Il explique qu'il est difficile d'embaucher du personnel avec cet argent, puisqu'il s'agit de financement instable.

Le cas de Scarborough

En décembre, le temps total passé à l'urgence de l'hôpital de Scarborough était supérieur aux objectifs de la province: les patients qui s'y rendaient pour des problèmes jugés complexes attendaient six heures de plus que l'objectif provincial, alors que ceux souffrant de problèmes mineurs attendaient un peu plus que les quatre heures fixées comme objectif.

L'établissement a néanmoins reçu près de 136 000 $ en boni de performance pour la période de juillet à septembre.

Le chef du personnel, le Dr Steven Jackson, affirme que les hôpitaux ont des besoins financiers nettement plus élevés.

Le NPD méfiant

La porte-parole néo-démocrate en matière de santé, France Gélinas, soupçonne plusieurs hôpitaux de carrément déjouer le système. Elle laisse entendre que certains hôpitaux transfèrent des patients dans un couloir à l'extérieur de la salle d'urgence pour réduire le temps qu'ils passent à l'urgence: « Est-ce que tu as vraiment réglé le problème? Non. »