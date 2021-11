Projet de loi pour désigner la CTT comme un service essentiel

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le gouvernement libéral de Dalton McGuinty a déposé mardi après-midi un projet de loi visant à éliminer les grèves et les lock-out dans le transport en commun en désignant comme service essentiel la Commission des transports de Toronto (CTT). Ainsi, tous les conflits non résolus devront être réglés en arbitrage.

Il s'agit du premier geste des libéraux posé en cette journée de rentrée législative. « Nous avons pris le temps de bien écouter le conseil municipal de M. [Rob] Ford, les travailleurs, les travailleuses et aussi les suggestions de ceux et celles qui habitent dans cette grande ville », a déclaré le premier ministre Dalton McGuinty.

Selon le ministre du Travail, Charles Sousa, la décision est d'ordre économique et environnemental. Il souligne que chaque arrêt de travail à la CTT coûte 50 millions de dollars par jour et crée des bouchons de circulation, avec plus de 175 000 voitures sur les routes. Le gouvernement libéral s'inquiète aussi des 1,5 millions d'usagers qui sont paralysés chaque jour de grève ou de lock-out.

Le Parti conservateur trouve surprenant que le gouvernement McGuinty mette tout en oeuvre pour plaire au nouveau maire de Toronto, Rob Ford. « C'est extrême en comparaison avec les sept dernières années. On doit se demander ce qui se passe [à l'approche] d'une élection où vous avez pour les libéraux un power base [base électorale] dans la ville de Toronto », a affirmé le député Peter Shurman. Dalton McGuinty soutient pour sa part qu'il ne fait qu'écouter et répondre aux Ontariens.

De son côté, le Nouveau Parti démocratique n'aime pas l'idée d'une loi sur les services essentiels pour la CTT. La chef Andrea Horwath affirme qu'il s'agit d'une ingérence dans les relations de travail, sans compter que l'arbitrage coûte plus cher aux contribuables que les solutions négociées.

Pour sa part, le ministre du Travail répond que la CTT est déjà en quelque sorte considérée comme essentielle, car les députés sont intervenus cinq fois en 35 ans pour promulguer une loi de retour au travail.

Le gouvernement souhaite adopter la loi d'ici la fin du mois de mars, avant l'expiration du contrat de travail actuel.

Réactions du syndicat

Le syndicat des employés du transport en commun laisse planer la menace d'une grève du zèle et même d'un recours judiciaire, si la province fait de la CTT un service essentiel.

Le chef syndical Bob Kinnear estime que la grève est un droit. Il n'hésite pas à traiter le maire Rob Ford de lâche, car à son avis, sa véritable intention est de casser le syndicat.

Par ailleurs, M. Kinnear souligne que le nombre de jours de grève au cours des 10 dernières années peut se compter sur les doigts de la main.

Quant au bureau du maire, il transmet toutes les questions à la présidente de la Commission des transports, Karen Stintz. À l'instar du gouvernement libéral, celle-ci fait ressortir les pertes quotidiennes chiffrées à des millions de dollars pour l'économie locale lors d'arrêts de travail de la CTT.