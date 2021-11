Situation financière difficile à l’Université Laurentienne

Cette charge financière est estimée à 3 millions de dollars pour l'Université Laurentienne. L'institution ne prévoit pas la mise en place d'un nouvel incitatif au départ à la retraite cette année, malgré un budget serré.

L'an dernier, l'institution a incité des professeurs à partir à la retraite. Seul le tiers d'entre eux ont accepté cette proposition. « Ça représente de plus en plus une part importante, depuis l'abolition de la retraite obligatoire à 65 ans. Mais encore là, on veut être prudent, parce que beaucoup de nos chercheurs de talent sont âgés de plus de 65 ans », explique le recteur Dominique Giroux.

Parmi les facteurs qui expliquent ces retraites tardives, il y a la crise économique qui a forcé de nombreux employés à revoir leurs perspectives.

Le défi n'est pas unique à la Laurentienne. Le porte-parole de l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne, Louis Durand, veut relativiser la situation. « Il faut calculer qu'il y a quand même une majorité qui décide d'aller à la retraite avant l'âge de 65 ans », dit-il.

Le porte-parole refuse toutefois d'attribuer le déficit de l'institution aux professeurs qui choisissent de continuer à travailler après 65 ans. Il reconnaît qu'il s'agit d'une perspective d'économie qui pourrait attirer la direction. « L'université considère qu'en fonction du niveau d'inscription, il y aurait entre 40 et 80 professeurs de trop à la Laurentienne. »

L'Association des professeurs prétend que depuis trois ans, les personnes parties à la retraite n'ont pas été remplacées.