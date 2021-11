Les infractions au règlement antigraffiti se multiplient dans la Ville Reine

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Des gens d'affaires demandent toutefois à l'administration municipale de faire preuve de souplesse dans l'application de son règlement antigraffiti. Depuis l'arrivée du maire Rob Ford, la Ville a adopté une approche proactive dans ce dossier, et les avis d'infraction se multiplient.

Le directeur des enquêtes et des permis pour la Ville de Toronto, Lance Cumberbatch, indique que depuis deux mois, 1290 constats d'infraction ont été remis. Dans l'ancienne administration municipale, le règlement était peu appliqué quant aux graffitis jugés acceptables et ceux qui ne l'étaient pas. En cinq ans, quelque 200 avis avaient été donnés.

Le renforcement de la mesure est critiqué par plusieurs commerçants. « Ils sentent qu'ils sont punis, parce qu'ils ne veulent pas avoir cette destruction sur leur bâtiment, et maintenant il y a des frais pour enlever ce graffiti », explique Laura Shaeffer, de l'Association des marchands de Queen West.

Selon la professeure à l'Université de Toronto Tracey Bowen, la société doit être prudente sur des questions aussi subjectives. Celle qui étudie les graffitis depuis plus de 10 ans se demande comment il est possible de définir ce qui est esthétique et surtout qui peut le déterminer.

Pour le moment, les propriétaires mécontents de devoir payer l'opération nettoyage ou ceux qui souhaitent conserver le graffiti peuvent contester l'avis d'infraction.