Les vidéos d’automutilation auraient un impact négatif sur les jeunes

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les sites de partage de vidéo comme YouTube peuvent avoir d'importantes conséquences sur les adolescents qui pratiquent l'automutilation, selon ce que rapporte une étude publiée lundi par des chercheurs de l'Université de Guelph et de l'Université McGill.

Selon eux, les images de coupures, de brûlures et d'autres blessures auto-infligées pourraient normaliser ces comportements, voire les valoriser.

Les témoignages de personnes qui pratiquent l'automutilation pullulent sur Internet. Même si la majorité d'entre eux sont présentés comme des outils d'aide ou de réconfort, ils représentent un réel danger, selon le professeur associé à l'Université de Guelph, Stephen Lewis.

Il soutient que le comportement des jeunes déjà fragiles peut basculer si ces derniers sont exposés à ce genre de messages. Il ajoute que des communautés virtuelles dans lesquelles ces comportements sont glorifiés peuvent aussi être créées.

La psychologue et spécialiste en pédiatrie à l'hôpital Charles-LeMoyne, Florence Marcil-Denault, déclare que le phénomène de l'automutilation est en hausse constante chez les adolescents. « Il y a quelque chose de l'ordre de la mode et c'est ça qui est inquiétant. Ce ne sont même plus des cas sévères, certains se retrouvent parfois parmi les cas cliniques », dit-elle.

De son côté, Stephen Lewis indique que les spécialistes devraient saisir l'opportunité que leur offrent les sites de partage de vidéo pour véhiculer des messages positifs.