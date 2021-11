Mary Ellen Fox, résidente d’un ancien centre d'accueil pour handicapés, intente un recours collectif de 2 G$ contre l'Ontario

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Mary Ellen Fox a été résidente d'un ancien centre d'accueil pour handicapés près de Bleinheim, dans Chatham-Kent.

Elle affirme y avoir subi des sévices physiques et mentaux durant son séjour au Southwestern Regional Centre, aussi connu sous le nom de Cedar Springs.

L'avocat qui la représente, Me Jody Brown, explique que si la demande de recours collectif est acceptée, elle sera faite au nom de tous les résidents qui ont séjourné au centre d'accueil entre 1961 et 2008, ainsi qu'au nom de leurs parents, conjoints et enfants.

Des conditions de vie difficiles, selon la plaignante

Selon l'avocat, les conditions de vie des résidents du centre s'apparentaient à celles qui prévalaient à l'époque en milieu carcéral. Le centre de Cedar Springs était d'ailleurs un centre de détention pour délinquants avant de devenir une résidence pour personnes handicapées.

Selon la poursuite, les résidents dormaient dans des dortoirs, devaient se laver dans des douches communes, subissaient des électrochocs comme mesure punitive et étaient obligés d'effectuer les tâches ménagères sans rémunération.

Cette poursuite en recours collectif est la troisième du genre contre le gouvernement ontarien.

Deux autres causes qui sont toujours devant les tribunaux visent des centres d'accueil semblables d'Orillia et de Smith Falls.