Rob Ford propose un PPP pour construire la nouvelle ligne de métro Sheppard

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Rob Ford refuse de donner des détails sur le projet, mais il réitère son intention de construire des métros au lieu de trains légers sur rails.

Selon lui, la population sait qu'on ne peut pas toujours compter sur le gouvernement pour la réalisation de travaux pour le transport en commun et va appuyer sa proposition de partenariat avec le privé.

Ironiquement, le projet du maire Ford vise à remplacer quatre lignes de trains légers sur rail dont le financement public était entièrement approuvé. Mais le métro du maire Ford coûtera plus cher et desservira moins de résidents.

Accueil positif chez Metrolinx

Le PDG Metrolinx, Bruce McCuaig, croit que l'idée du maire Ford est novatrice. L'agence provinciale de transport révise actuellement la proposition présentée par Toronto et promet de rendre une décision le plus rapidement possible.

Mais plusieurs conseillers municipaux s'inquiètent des nouveaux plans du maire. Ils craignent que la population soit mal servie par ces changements.

Le conseiller Joe Mihevc se demande si Rob Ford trouvera les 4 à 6 milliards additionnels nécessaires assez rapidement pour ne pas retarder les projets: « Allez les trouver et que Dieu vous bénisse si vous y parvenez, mais vous devez les trouver rapidement parce que nous voulons entrer en chantier immédiatement. »

La nouvelle proposition devrait être débattue par le conseil municipal.