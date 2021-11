Près de 2 millions pour lutter contre la traite de personnes en Ontario

Une ligne téléphonique d'urgence sera créée et deux procureurs de la Couronne seront nommés pour s'attaquer au problème. L'un d'eux sera assigné à la région de Peel, où le problème est prévalant.

Des fonds additionnels seront également offerts aux services policiers.

Un comité consultatif sur la question sera aussi mis sur pied. Le NPD accueille froidement cette mesure et estime qu'il s'agit d'une goutte d'eau dans l'océan et que le gouvernement doit faire plus.

La traite de personnes

Au Canada, entre 600 et 800 nouveaux arrivants seraient des victimes de la traite de personnes chaque année. De plus, 1000 autres personnes passent par le Canada pour se rendre aux États-Unis, et 92 % des victimes sont des femmes et 50 % sont mineurs.

La traite des personnes reliées aux crimes sexuels représente un marché noir évalué à 32 milliards de dollars par années à l'échelle planétaire.