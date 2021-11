Fonderie de chromite : la mairesse Matichuk tente de convaincre Cliffs Natural Ressources de choisir Sudbury

Selon le bras droit de la mairesse, Paul Demers, la réunion d'une heure a été positive, mais aucune promesse n'a été faite. La mairesse Matichuk a fait valoir que Sudbury possède plusieurs atouts, notamment des employés qualifiés et des infrastructures électriques permettant d'approvisionner une fonderie.

Timmins, Thunder Bay, Greenstone et même Rouyn-Noranda, au Québec, courtisent elles aussi la compagnie minière.

Cliffs Natural Resources a récemment annoncé qu'elle privilégie le secteur de Capreol, dans le Grand Sudbury, pour construire la fonderie pour traiter le gisement de chromite du Cercle de feu. Mais il ne s'agit pas d'un choix définitif. L'entreprise doit faire une étude de faisabilité en septembre.

Le Cercle de feu

Il couvre un territoire de plus de 5000 km2. Il est à 500 kilomètres au nord de Thunder Bay. Le point central de ce cercle est le lac McFauld, situé à mi-chemin entre Attawapiskat, sur la côte ouest de la baie James, et la Première Nation Webequie, située à la hauteur de Greenstone. Les minières y ont découvert du cuivre, du nickel, mais aussi ce qui semble être le plus important gisement mondial de chromite, un métal utilisé pour produire de l'acier inoxydable.