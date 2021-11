Kirkland Lake s’adapte au boom économique causé par l'exploitation aurifère

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les trottoirs de la ville du Nord-Est bourdonnent d'activités, les commerçants font de bonnes affaires et les projets domiciliaires se multiplient.

La pénurie de résidences tire à sa fin. Une quarantaine de maisons seront construites d'ici la fin de l'été.

Le maire Bill Enouy se dit renversé de l'achalandage au centre-ville à l'heure du midi. Il s'agit d'un contraste important avec la situation qui prévalait à la fin des années 90.

La mine d'or

La vigueur économique de Kirkland Lake repose en partie sur la minière Kirkland Lake Gold et son site aurifère Macassa. L'ingénieur de la mine, Stéphane Tremblay, explique que des travaux en cours permettront d'ajouter 300 travailleurs aux 640 employés actuels.

Pour pallier ce besoin de main-d'oeuvre, le Collège Northern vient de remettre ses premiers diplômes à un groupe d'étudiants d'une formation minière. Douze nouveaux candidats pourront répondre aux besoins croissants dans la région.

L'un d'eux, Denis Tremblay, n'est pas inquiet: si Kirkland Lake Gold ne l'embauche pas, il se trouvera un emploi dans les autres mines de la région qui sont elles aussi à la recherche de mineurs.

La situation n'est pas près de tirer à sa fin: la vie de la mine s'allonge continuellement et le cours de l'or dépasse 1370 $US l'once. Le PDG de Kirkland Lake Gold, Brian Hinchliff, croit qu'il y aura du travail ici pour plus de 40 ans.