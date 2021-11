Une première étape vers la construction du site pour entreposer le sol radioactif

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Ottawa entend recevoir les propositions pour la construction de la route qui mènera au site où seront entreposés plus d'un million de mètres cubes de sol faiblement radioactifs.

Les déchets radioactifs ont été produits il y a plus de 80 ans par le raffinage du radium et de l'uranium de la société Eldorado de Port Hope. Ils avaient été nettoyés en partie dans les années 1970, et le gouvernement fédéral s'était engagé il y a dix ans à terminer le travail.

Mais des groupes environnementaux et des médecins dénoncent le projet d'Ottawa. Ils craignent que la manipulation de déchets radioactifs cause du tort à la santé des résidents.

Le ministre des Ressources naturelles, Christian Paradis, rejette ces critiques. Il affirme que selon des études réalisées par Santé Canada et la Commission de santé nucléaire, les gens de Port Hope ne courent pas plus de risques pour leur santé que les gens d'ailleurs au Canada.