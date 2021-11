L’Ontario impose un moratoire sur les parcs éoliens dans les Grands Lacs

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'Ontario impose un moratoire sur les projets de parcs éoliens dans les Grands Lacs. Le gouvernement annonce qu'il n'autorisera plus ce genre de projets avant que des études plus poussées sur leurs impacts environnementaux ne soient réalisées.

Le ministre de l'Environnement John Wilkinson explique que des millions de personnes tirent leur eau potable des Grands Lacs. Il ajoute que le moratoire sera en place le temps d'effectuer des études sur deux projets-pilotes de parcs éoliens marins en Suède et en Ohio.

Des résidants s'opposaient notamment à l'installation d'éoliennes dans le lac Ontario, à Toronto.

Réactions

La décision surprend et déçoit l'industrie éolienne. Le directeur de l'Association ontarienne pour l'énergie renouvelable, Roberto Garcia, insiste sur l'énorme potentiel éolien des Grands Lacs: « Si on en exploite seulement une petite partie, on pourrait approvisionner [en électricité] la province au complet. »

D'autres pensent que les libéraux ontariens essaient de balayer sous le tapis les questions controversées à l'approche des élections. Le député du NPD Peter Tabuns remarque que ce n'est pas la première fois que le gouvernement change d'idée. Au cours des derniers mois, le gouvernement McGuinty a notamment annulé la construction d'une centrale au gaz à Oakville.