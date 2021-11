Dépenses de 1 M$ pour des dépliants d’information sur les tarifs d'électricité par le gouvernement ontarien

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le ministre de l'Énergie, Brad Duguid, souhaite grâce à ce document de six pages dire aux Ontariens que le gouvernement crée des milliers d'emplois dans le secteur de l'énergie verte. Le dépliant fait également mention du nouveau crédit de 10 % sur les factures d'électricité et des autres crédits d'impôt sur l'énergie. À l'intérieur du document, il est notamment indiqué que l'électricité propre coûte plus cher, mais qu'elle est nécessaire pour fermer les centrales polluantes au charbon.

Pour le ministre de l'Énergie, il s'agit d'informations que les Ontariens doivent connaître. L'envoi du dépliant a reçu l'aval du vérificateur général et respecte les règles. Cela ne peut pas être considéré comme partisan, selon lui.

Les partis d'opposition ne voient pas cette histoire du même oeil. Pour les conservateurs, il s'agit d'une campagne de propagande à l'échelle de la province aux frais des contribuables. Pour le chef conservateur Tim Hudak, il s'agit d'un gaspillage. À son avis, les libéraux tentent d'apaiser la grogne des abonnés qui ont vu leur facture augmenter dans les derniers mois. Selon lui, les Ontariens ne sont pas dupes.

Pour le député néo-démocrate Peter Kormos, tous les dépliants finiront dans les boîtes de recyclage.