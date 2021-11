Des audiences déterminantes pour le développement éolien en Ontario

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La cour devra déterminer si le bruit émis par les éoliennes est nuisible pour la santé des résidents. Une vingtaine d'experts, médecins, ingénieurs, environnementalistes et scientifiques provenant d'aussi loin que l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie viendront témoigner.

L'avocat des plaignants, qui sont regroupés sous le nom de Chatam-Kent Wind Action, soutient que bruit des éoliennes peut causer des maux de tête, des nausées et l'augmentation du rythme cardiaque.

Une cause importante

Le parc éolien en question, dont la construction est commencée, est situé à quelques kilomètres à l'ouest de Thamesville. Malgré la taille modeste du projet contesté, les audiences pourraient avoir des répercussions dans toute la province, car c'est la première fois que l'approbation d'un parc éolien sous la Loi de l'énergie verte est portée en appel.

Si la cour donne raison aux plaignants et force Suncor à abandonner son projet de Thamesville, le précédent permettrait non seulement remettre en cause le développement d'autres projets éoliens, mais il menacerait aussi la légitimité de la Loi sur l'énergie verte de l'Ontario.