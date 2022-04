Le permis de pratique du Dr Charles Smith retiré par le Collège des médecins de l’Ontario

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le Dr Charles Smith, ancien pathologiste en chef de l'Hôpital pour enfants de Toronto, est radié par le Collège des médecins et des chirurgiens de l'Ontario.

Le comité de discipline du Collège a conclu mardi à l'incompétence du Dr Charles Smith. Le comité en est arrivé à la conclusion que le Dr Smith a fait preuve d'inconduite et d'incompétence. Il lui reproche de ne pas avoir dévoilé son manque d'expérience en pathologie, d'avoir donné des avis qui n'étaient pas dans son champ d'expertise et d'avoir posé des diagnostics erronés sur les causes de décès après avoir mal interprété les résultats d'autopsies.

Le comité a entendu les déclarations de six personnes victimes des erreurs du Dr Smith avant d'imposer les sanctions suivantes: la révocation immédiate du permis de pratique ontarien du Dr Smith, sa comparution devant le comité le 25 mars pour être réprimandé et l'imposition d'une amende 3650 $.

Le Dr Charles Smith ne s'est pas présenté devant le comité, mais il n'a pas contesté les allégations d'incompétence, ni les sanctions réclamées.

De 1991 à 2001, 20 Ontariens ont été accusés ou condamnés à tort par la faute du Dr Smith relativement à la mort suspecte d'un enfant.

Une enquête publique présidée par le juge Stephen Goudge a conclu en 2008 que l'incompétence du Dr Smith a mené à de graves dérapages de la médecine légale pédiatrique en Ontario de 1981 à 2001.

Le Dr Charles Smith ne pratique plus la médecine et a quitté l'Ontario pour la Colombie-Britannique.