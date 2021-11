Raymond Ferris est nommé coordonateur autochtone pour le Cercle de feu

L'ancien chef de Constance Lake, Raymond Ferris, a le mandat de s'assurer que les membres des neuf Premières Nations qu'il représente auront leur juste part des emplois et des retombées économiques de l'exploitation d'un des plus importants projets miniers au pays.

M. Ferris se montre critique avec la gestion du dossier par le gouvernement de l'Ontario. Il affirme que les Autochtones n'obtiennent pas leur juste part des retombées économiques et déclare qu'ils ne sont même pas invités à négocier certains contrats qui pourraient leur revenir.

M. Ferris a l'intention de rencontrer la coordonnatrice du Cercle de feu nommée par la province, Christine Kaszycki, d'ici la fin de la semaine.

Le Cercle de feu

Il couvre un territoire de plus de 5000 km2. Il est à 500 kilomètres au nord de Thunder Bay. Le point central de ce cercle est le lac McFauld, situé à mi-chemin entre Attawapiskat, sur la côte ouest de la baie James, et la Première Nation Webequie, située à la hauteur de Greenstone. Les minières y ont découvert du cuivre, du nickel, mais aussi ce qui semble être le plus important gisement mondial de chromite, un métal utilisé pour produire de l'acier inoxydable.