Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Hamilton doit trouver entre 35 et 55 millions pour rénover le stade Ivor Wynne en prévision des Jeux panaméricains de 2015, selon un rapport de la municipalité.

L'importance de cette somme manquante s'explique par l'écart entre une nouvelle estimation des coûts pour améliorer le stade et l'argent dont dispose déjà la Ville.

Mais le maire de Hamilton, Bob Bratina, doute des chiffres avancés. Il admet que quelques ajustements doivent être apportés au dossier, mais affirme que des fonds d'Ottawa et de la province pourraient être obtenus rapidement.

Une somme importante

Tout le monde n'est pas aussi optimiste, et ce nouvel épisode rend les observateurs plutôt sceptiques, notamment sur la possibilité d'une augmentation du financement public. André Richelieu, professeur de marketing et d'économie du sport à l'Université Laval, croit qu'une augmentation aussi importante de la participation des gouvernements est peu probable: « Ça me semble être une situation plutôt alarmante pour la Ville de Hamilton. »

À une semaine de la date limite imposée par l'organisation des Jeux panaméricains pour régler l'épineuse question du stade, ce nouvel imprévu pourrait éloigner définitivement les Jeux panaméricains de Hamilton.

Brampton et Mississauga travaillent d'ailleurs sur un plan d'urgence afin de se substituer à Hamilton pour accueillir certaines épreuves.