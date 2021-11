Le secteur touristique ontarien se dit victime de discrimination gouvernementale

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Un regroupement d'amateurs d'activités récréotouristiques envisage de poursuivre le gouvernement de l'Ontario. L'Ontario Outdoors Recreational Alliance (OORA) accuse la province de bloquer les voies d'accès à des lacs et des rivières au profit des pourvoiries qui veulent créer une apparence d'isolement.

La situation est la même un peu partout dans le nord de la province: des amateurs de plein air veulent se rendre à un lac pour pêcher ou faire du canot, mais ils tombent sur une route interdite aux véhicules à moteur.

Sébastien Chabot, de l'OORA dans la région de Dubreuilville, explique que les pourvoyeurs veulent limiter l'accès à certains lacs uniquement aux avions alors que certains chemins d'accès ont plus de 20 ans.

Selon le président de l'alliance, Tom Brason, un groupe privilégié d'agences touristiques contrôle de vastes portions du territoire national, et les exploitants locaux ont perdu l'accès à un nombre important de routes et ne peuvent y faire circuler leurs excursions.

M. Brason poursuit en parlant d'un « club exclusif », un « terrain de jeu privé » dont le ministère des Richesses naturelles serait le gardien.

Les plaintes proviennent de régions du Nord de l'Ontario telles que Timmins, Temiskaming et Wawa.

Pas de favoritisme, assure le ministère

Le ministère des Richesses naturelles, qui autorise les fermetures de chemins, nie favoriser les pourvoyeurs au détriment des résidents. Il explique que les chemins sont fermés parce qu'ils posent des risques pour la sécurité du public ou pour protéger l'environnement.

Or, le ministère des Richesses naturelles avance une tout autre raison dans une lettre qu'il a adressée à un motoneigiste mécontent. Dans cette lettre dont Radio-Canada a obtenu copie, le ministère indique que certains chemins sont fermés aux véhicules à moteur pour assurer aux touristes le sentiment d'isolement.

Le directeur de l'Association des pourvoyeurs du Nord de l'Ontario, Doug Reynolds, confirme que les touristes sont prêts à payer deux à trois fois plus cher quand ils se déplacent en hydravion dans un lieu qui leur semble isolé.

Malgré tout, le gouvernement affirme ne pas faire le jeu des pourvoyeurs. Il rappelle que le public est toujours consulté avant que la décision de fermer une route ne soit prise.

Les résidents oubliés, selon Hampton

Tous les gouvernements ont dû trouver le juste milieu entre le tourisme, la foresterie et les résidents locaux qui veulent tout faire, de la chasse à la pêche, en passant par la cueillette des bleuets, mais les libéraux ont perdu cet équilibre, affirme le néo-démocrate Howard Hampton.

Les seules personnes qui semblent avoir l'oreille du gouvernement sont celles qui gèrent des compagnies touristiques étrangères, a ajouté M. Hampton.

Selon lui, les décisions locales ne sont pas prises par les résidents du coin, mais dans le bureau du premier ministre, à Toronto.

La ministre des Ressources naturelles, Linda Jeffrey, a déclaré que les chemins forestiers étaient parfois fermés s'ils posent des risques pour la sécurité du public ou pour protéger des zones sensibles sur le plan environnemental. Cependant, elle a insisté sur le fait que les exploitants de circuits touristiques étrangers n'étaient pas favorisés.

Mme Jeffrey a ajouté que le ministère procédait actuellement à une révision, étalée sur trois ans, de sa politique d'utilisation des terres dans la région de Wawa, et qu'elle désirait obtenir l'avis du plus grand nombre de groupes possible.