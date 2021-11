Des criminels se sont fait passer pour des policiers pour s’introduire dans une résidence

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

À Ajax, à l'est de Toronto, trois hommes habillés comme des policiers se sont présentés à la porte d'une résidence et ont affirmé détenir un mandat de perquisition.

Une fois à l'intérieur du domicile, ils ont conduit les six personnes qui s'y trouvaient au sous-sol, les ont menottées avec des attaches en plastiques et se sont emparés de leurs biens.

Le porte-parole de la police de Durham, David Selby, mentionne qu'il y avait au moins trois hommes dans la mi-vingtaine ou au début de la trentaine, aux cheveux noirs et avec un accent est européen. Il doute que les suspects aient porté de faux uniformes, mais croit plutôt que leurs vêtements s'apparentaient à ceux des policiers. Ils étaient munis de vestes pare-balles.

Les enquêteurs affirment que c'est la première fois qu'ils voient une violation de domicile aussi élaborée et croient que les voleurs ont ciblé leurs victimes.

Personne n'a été blessé.

Se protéger

Pour éviter une telle situation, la police régionale de Durham recommande aux citoyens d'être vigilants. Ils peuvent exiger de voir l'insigne des policiers qui se présentent à leur porte et de vérifier le numéro. Ils invitent aussi les résidents à qui un mandat de perquisition est présenté de le lire attentivement et, en cas de doute, de vérifier avec le service policier si un mandat de perquisition a bel et bien été émis pour la résidence.