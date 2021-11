Quatre scieries en difficulté

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les usines Atikokan Forest Products et Northern Wood Preservers sont mises sous séquestre alors que la Great West Timber et la Buchanan Northern Harwoods déclarent faillite.

Selon le Syndicat des communications de l'énergie et du papier (SCEP), les usines ont déclaré faillite à la suite d'un jugement les obligeant à remettre plus de 5 millions de dollars en prime de départs et en indemnités de cessation d'emploi après leur fermeture.