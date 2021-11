D’où viendra l'argent pour éviter les hausses à la CTT?

Après avoir annoncé certaines hausses de tarif, lundi, la présidente de la CTT a annoncé mardi qu'elles étaient annulées. Les 24 millions de dollars qu'aurait rapportés la hausse proposée proviendraient de la Ville (16 millions) et d'économies à la CTT (8 millions).

Mais le trésorier de la métropole refuse toujours de préciser où la Ville prendra les 16 millions promis.

La CTT ne semble pas non plus savoir d'où proviendra sa part. La hausse prévue a été biffée au stylo sur un document budgétaire publié sur son site. Plus bas, à la main, il est indiqué que les 8 millions fournis par l'organisme proviendront de réductions budgétaires non déterminées.