La fonderie de chromite pose des défis environnementaux

Prenez note que cet article publié en 2011 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Une telle usine serait la première du genre au pays et créerait des centaines d'emplois. Mais un expert, Werner Dresler, mentionne qu'elle poserait également des défis environnementaux particuliers.

La chromite est notamment utilisés dans la fabrication de l'acier inoxydable. Selon les géologues, le gisement de chromite du cercle de feu pourrait être exploité durant 100 ans.

M. Dresler compare la méthode de fusion de la chromite à celle de l'acier. Mais la température à l'intérieur du fourneau doit être encore plus élevée pour la chromite.

Pour réduire les émissions de l'usine, les gaz émanant de ce processus doivent être brûlés à leur tour, explique l'expert. Lors de la postcombustion, les niveaux d'oxygènes doivent être maintenus à un bas niveau pour éviter que des résidus de chromite ne se transforment en chrome hexavalent (chome VI), qui est hautement cancérigène.

Werner Dresler affirme que le chrome hexavalent peut également se créer si les scories sont exposées à l'air. Les résidus doivent être couverts pour éviter la contamination du système d'aqueduc, par exemple.

Où?

La question de savoir où sera construite la fonderie demeure sans réponse pour le moment.

Le porte-parole du ministère du développement du Nord, des Mines et des Forêts, Marc Leroux, mentionne que la transformation de chromite prend énormément d'électricité, énormément d'eau et qu'il s'agit d'un matériau extrêmement lourd. Par conséquent, il croit que la proximité d'un port serait un avantage. Il cite Thunder Bay et Marathon comme des emplacements qui pourraient être considérés pour établir l'usine.

De son côté, Werner Dresler croit que Timmins est un choix vraisemblable. Il mentionne que la fonderie fermée par Xstrata l'an dernier dispose déjà des infrastructures nécessaires, notamment les lignes d'électricité. Il indique cependant que le fourneau de cuivre devrait être remplacé par un autre, capable de supporter de plus hautes températures.