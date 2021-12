La définition d’« activité terroriste » du Code criminel canadien est constitutionnelle

Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le plus haut tribunal de la province a rendu ce jugement relativement aux causes de Momin Khawaja, condamné pour terrorisme, et de deux autres hommes menacés d'extradition.

Les trois hommes alléguaient que la définition d'activités terroristes du Code criminel faisait référence aux croyances politiques, religieuses ou idéologiques, elle qu'elle violait donc la Charte canadienne des droits et liberté.

La Cour d'appel explique sa décision en affirmant que la plupart des conduites, sinon toutes, qui consistent à utiliser la violence pour défendre une cause sont contraires aux valeurs sous-jacentes au droit à la liberté d'expression.

Les juges affirment également que même si une activité terroriste ne comporte pas de violence, elle est encore contraire aux principes défendus par la Charte.

Pour Momin Khawaja, la défaite est totale, puisque la Cour d'appel a aggravé sa peine, qui passe de 10 ans et demi de prison à l'emprisonnement à vie. Il s'agit de la peine maximale en vertu de la loi antiterroriste canadienne. Khawaja ne pourra pas obtenir de libération conditionnelle avant d'avoir purgé 10 ans de sa peine.

Lawrence Greenspon, l'avocat de Khawaja, a déjà indiqué son intention d'en appeler à la Cour suprême. Il a l'intention de contester la condamnation et la peine imposée à son client, de même que la constitutionnalité de la loi antiterroriste.

Khawaja

Momin Khawaja, le premier Canadien à être accusé en vertu de la Loi antiterroriste, a été arrêté en mars 2004. Le résident d'Ottawa a été reconnu coupable en octobre 2008 d'avoir aidé une présumée cellule terroriste en Grande-Bretagne qui se préparait à commettre des attentats à la bombe à Londres.

L'informaticien d'Ottawa a notamment fabriqué une télécommande pouvant déclencher des bombes à distance et eu en sa possession des substances explosives.

La cellule terroriste de Toronto

La Cour d'appel a également augmenté les peines imposées à deux hommes impliqués dans la cellule terroriste de Toronto. Saad Gaya voit sa peine passer de 12 à 18 ans. Son complice, Saad Khalid, voit sa peine passer de 7 à 13 ans.

Dans ces deux cas, la Cour d'appel déplore que le juge de première instance n'ait pas donné assez de poids à l'énormité du crime.

Par ailleurs, Zakaria Amara, considéré comme le cerveau de ce complot, a perdu son appel. Ses avocats espéraient faire réduire la peine de prison à vie qu'il a reçue après avoir plaidé coupable aux accusations de complot en vue de faire exploser des bombes.

La Cour d'appel estime que des peines de prison à vie « ne doivent pas être considérées comme exceptionnelles pour des terroristes qui ont pris part à des complots qui causeraient probablement la mort indiscriminée d'innocents êtres humains. »