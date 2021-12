Russell Williams condamné à la prison à vie

Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Russell Williams écope de deux peines concurrentes de prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans pour les meurtres de Jessica Lloyd et de Marie-France Comeau.

L'ex-commandant de la base militaire de Trenton a aussi écopé de deux peines de dix ans de prison pour agressions sexuelles et de peines d'un an de prison pour les 82 accusations de vols et entrées par effraction dans des résidences privées.

Il purgera sa sentence au pénitencier de Kingston. Toutes les sentences seront purgées en même temps, elles ne s'additionnent pas.

Avant de connaître sa peine, Russell Williams, 47 ans, s'est adressé au tribunal. Parfois en larmes, il a présenté ses excuses aux familles des victimes et a exprimé des regrets pour les gestes qu'il a posés, disant avoir « indescriptiblement honte ».

« Les familles et amis de Marie-France Comeau et Jessica Lloyd ont souffert et continuent de souffrir d'une peine profonde en raison de ce que j'ai fait », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en disant comprendre la haine exprimée contre lui depuis le début de la semaine et a cours des derniers mois.

« J'ai commis des crimes méprisables [...] Mon espoir le plus sincère est que ma confession détaillée et mon plaidoyer de culpabilité auront réussi à diminuer les torts sévères que j'ai faits à mes victimes et amis. » — Une citation de Russell Williams

Le militaire de haut rang a plaidé coupable lundi pour les meurtres de Jessica Lloyd, 27 ans, et de la caporale Marie-France Comeau, 37 ans. Il a aussi plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle et de multiples vols et entrées par effraction.

Le juge l'a officiellement reconnu coupable mardi.

Mercredi, le visionnement des aveux de Russell Williams à la police est venu clore la présentation de la preuve au tribunal, qui s'est amorcé lundi par le dépôt d'une série de photos troublantes de l'accusé vêtu des sous-vêtements de ses victimes.

Les familles soulagées

Les familles des victimes se sont dites soulagées que la sentence de Russell Williams soit enfin prononcée.

La mère de Jessica Lloyd, Roxanne, a indiqué qu'elle et sa famille pourront maintenant tenter de reprendre le cours normal de leur vie, malgré la peine.

C'était la première fois que la mère de Jessica Lloyd s'adressait aux médias. Depuis le début du procès, elle s'était présentée en cour en silence, portant une photo de sa fille.

Le frère de Jessica Lloyd, Andy, a expliqué que c'était la fin du chapitre, mais qu'il vivrait toujours avec la douleur de la perte de sa soeur.

Il a remercié tous les gens qui ont travaillé sur le dossier et aidé à ce que justice soit rendu. Au sujet de la sentence, il a exprimé le seul souhait que Williams « meure en prison ».

Les Forces canadiennes le destituent

Immédiatement après le prononcé de la sentence, les Forces canadiennes ont annoncé que Russell Williams a été destitué de son grade de colonel.

Il a aussi été expulsé des Forces canadiennes. Williams sera aussi dépouillé de ses médailles.

Il ne sera pas traduit en cour martiale, car au Canada deux procès pour les mêmes crimes ne peuvent avoir lieu.