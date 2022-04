Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La course à la mairie de Hearst se joue entre le maire sortant et deux conseillers municipaux, qui ont chacun une vision bien précise de la francophonie.

Le maire sortant, Roger Sigouin, propose la continuité. Ce dernier termine son deuxième mandat à la mairie. « La lutte n'est pas finie, dit-il. Il faut continuer à travailler avec les Premières nations et travailler avec le gouvernement pour avoir notre juste part du gâteau. »

De son côté, la conseillère sortante, Katrina Carrera, propose plutôt un changement au conseil municipal. « On a un manque de programmes, comme des métiers de soudeur ou d'électricien. On perd nos jeunes, puis quand on les perd pour cinq ans, il est rare qu'ils reviennent. Lutter contre l'exode des jeunes est très important. »

Pour sa part, le candidat Marc Dupuis souhaite renouveler le dialogue avec les différents paliers gouvernementaux. « Le développement économique sera un gros dossier. Il est très important qu'il soit révisé. Il faut regarder ce qui s'en vient et ce qui a été fait. »

Francophonie

Les trois candidats de la petite ville de moins de 3000 habitants soutiennent des objectifs précis pour la francophonie.

« Nous sommes fiers d'être francophones. Il s'agit de démontrer au gouvernement que les francophones ont leur place dans le nord de l'Ontario, et partout en Ontario », déclare Roger Sigouin.

« Un des dossiers que j'aimerais développer, c'est l'immigration des francophones dans le nord de l'Ontario. Il y a des francophones qui habitent en Afrique et dans d'autres pays. On pourrait ainsi augmenter la population à Heasrt », soutient Katrina Carrera.

« En ce moment, le plus gros dossier, c'est la francophonie au niveau de l'interprétation, comme dans les régions aux alentours où les gens ne veulent pas se déclarer bilingues », souligne Marc Dupuis.

Afin que les électeurs puissent bien choisir le nouveau maire de Hearst, un débat aura lieu entre les candidats à la mairie le 14 octobre prochain, dans les locaux de l'université.