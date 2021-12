La Couronne démolit la défense d’Asad Ansari et de Steven Chand

Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

En Cour supérieure à Brampton, la Couronne a démoli mercredi la défense d'Asad Ansari et de Steven Chand, qui sont accusés d'avoir participé à un complot terroriste dans le sud de l'Ontario.

Les 2 hommes, de 25 et de 29 ans, ont été arrêtés en juin 2006 dans la région torontoise avec 16 autres individus soupçonnés d'avoir planifié des attentats à la bombe dans la région de Toronto.

Dès le début de sa plaidoirie finale, mercredi, la Couronne a dit qu'Ansari était un ami proche de Fahim Ahmad, le chef du groupe qui a plaidé coupable au milieu de ce premier procès conjoint devant jury. Selon elle, il ne pouvait ignorer le véritable projet d'Ahmad, qui était de commettre des attentats le 11 septembre 2006.

Ansari, que la Couronne décrit comme un génie de l'informatique, possédait des livres et des CD sur la guerre sainte et Al-Qaïda. Il avait même écrit à sa famille sur ses intentions de se suicider, non pas parce qu'il était dépressif comme le suggère la défense, mais parce qu'il voulait devenir un kamikaze, avance la Couronne.

« Il était déjà conditionné au djihad avant même de participer au camp d'entraînement du groupe à l'hiver 2005 », selon le procureur Croft Michaelson.

Steven Chand

La Couronne a été tout aussi implacable à l'endroit de Steven Chand, un des entraîneurs du camp, qui encensait les discours incendiaires du chef contre l'Occident.

Elle affirme qu'il savait déjà manier le fusil, qu'il a conçu le parcours à obstacles pour entraîner les recrues et qu'il a communiqué avec un expert en vol d'identité afin d'amasser plus de 5000 $ pour la cellule.

La défense de Chand

En début de semaine, la défense a soutenu que Steve Chand a été tenu à l'écart du complot, qu'il n'a jamais assisté aux discours enflammés du chef contre l'Occident, bien qu'il ait effectivement participé au camp d'entraînement.

Mais l'avocat de Steve Chand, Me Michael Moon, affirme au sujet du camp que son client pensait que c'était une retraite religieuse où les recrues pouvaient tester leurs aptitudes physiques en hiver.

Selon la défense, Chand n'a compris les réelles intentions de son chef qu'après un voyage dans le nord de l'Ontario, soit quatre mois plus tard. Me Moon soutient que son client désapprouvait son chef qu'il prenait pour un illuminé qui n'avait pas les moyens de ses ambitions.

Il aurait alors profité de la situation en lui soutirant de l'argent grâce à l'aide d'un fraudeur spécialisé dans la falsification des cartes de crédit. Selon la défense, le seul crime de Chand est d'avoir voulu escroquer de l'argent à son chef, en lui faisant croire que la fraude n'avait pas fonctionné.

La défense affirme aussi qu'être musulman n'est pas un crime au Canada et que critiquer ouvertement le gouvernement canadien ne faisait pas des terroristes des accusés.

La défense d'Ansari

De son côté, la défense d'Asad Ansari soutient que rien n'indique que son client ait participé au complot de la présumée cellule terroriste. Asad Ansari a été arrêté avec de la propagande intégriste subversive, mais son avocat insiste pour dire que cela ne fait pas de lui un terroriste.

Me John Norris décrit son client comme un ami d'enfance de Fahim Ahmad, le chef de la cellule, qui a plaidé coupable au début de leur procès conjoint. Ahmad sollicitait souvent l'aide d'Ansari pour réparer son ordinateur. Mais Ansari ignorait tout de ses intentions criminelles, insiste la défense, bien qu'il ait assisté à quelques séances du camp d'entraînement du groupe.

Ansari était néanmoins tenu à l'écart des discours incantatoires d'Ahmad, parce qu'il ne partageait pas la même idéologie que Fahim Ahmad, a affirmé Me Norris.

La défense reconnaît qu'Ansari a redoublé de ferveur après les attentats de 2001 aux États-Unis, mais elle affirme qu'il ne souhaitait prendre part à aucune guerre sainte : sa présence à la mosquée du groupe ou au camp relevait davantage de l'action politique. Selon Me Norris, son client ne revendiquait que ses droits à la liberté d'association et d'expression.

La défense a en outre détruit la crédibilité de la taupe de la GRC qui avait infiltré la cellule, Mubin Sheik, plus intéressé par l'appât du gain que par Ansari, qu'il n'avait vu qu'à quatre reprises, selon elle.

En 2006, les autorités ont arrêté 18 individus dans la région de Toronto relativement à la planification d'attentats terroristes en Ontario.