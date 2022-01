Le dépouille du sergent Goudreault arrive au pays

Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Une cérémonie a eu lieu mercredi après-midi à la base militaire de Trenton, où s'est posé un avion ramenant la dépouille du sergent Martin Goudreault. Le militaire canadien a été tué dimanche dans l'explosion d'une bombe artisanale lors d'une patrouille à pied dans le district Panjwayi de Kandahar.

La famille du militaire, la gouverneure générale Michaëlle Jean, le ministre de la Défense Peter MacKay et le général Walt Natynczyk ont assisté à la cérémonie.

Comme lors de la mort d'autres militaires, des citoyens se sont rassemblés sur les viaducs de l'autoroute 401 entre Trenton et Toronto pour voir passer le cortège funèbre.

Le militaire de 35 ans est originaire de Sudbury et a grandi à New Liskeard, dans le nord-est de l'Ontario. Il était membre de l'armée canadienne depuis 15 ans et était membre du régiment d'ingénierie de combat basé à Edmonton. Il en était à son troisième déploiement en Afghanistan.

Le sergent Goudreault est le 147e militaire canadien à perdre la vie en Afghanistan depuis le début de la mission en 2002.